Europa’dan en yakın görüntüler geldi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin buzullarla kaplı uydusu Europa'yı yakın geçişi sırasında fotoğrafladı. NASA'dan yapılan açıklamada, Juno'nun, Europa Clipper araştırmasının ana hedefi olan Europa'yı yakından görüntülemek için 2 saatlik fırsat yakaladığı belirtildi. Juno 29 Eylül'deki 352 kilometre uçuşuyla, 2000'de Galileo yörünge aracının uçuşundan bu yana Europa'ya en çok yaklaşan uzay aracı oldu. Uçuş sırasında Juno, Europa'nın en yüksek çözünürlüklü görüntülerinden bazılarını topladı ve Europa'nın buz kabuğu yapısı, iç kısmı, yüzey bileşimi ve iyonosfer hakkında önemli veriler elde etti. Juno'nun geçişi sırasında çektiği fotoğraflar, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.