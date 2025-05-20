Ev almak isterken sazan sarmalına takıldı

İstanbul Avcılar'da yaşayan 45 yaşındaki Y.K., internetteki satılık ev ilanına aldanarak dolandırıcıların kurbanı oldu. Pazarlık yaparak 4 milyon 750 bin lira ödeyen Y.K., şüphelilerle iletişimi kaybedince dolandırıldığını fark etti ve 21 Mart'ta polise başvurdu. Ekiplerin çalışması sonucu, şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana'da yapılan operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. "Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler, kripto para alarak kayıplara karıştı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.