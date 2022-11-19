Ev almak isteyen Rus vatandaşına akıl almaz tuzak: 1 milyon lirasını çaldılar

A.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, müşteriye ait aracın park halindeki kapısının uzaktan kumanda ile açıldığı ve emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile irtibatlı olan E.D.B tarafından araç içerisindeki 1 milyon liranın çalınarak yakındaki araçta bekleyen B.M. ile birlikte olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı.

Çalışmalarını titizlikle sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin paraları ormanlık alana ticari taksi ile gelen A.M. adlı kişiye verdiği, bu kişinin de paraları daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara verdiği belirledi.