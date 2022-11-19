Ev almak isteyen Rus vatandaşına akıl almaz tuzak: 1 milyon lirasını çaldılar

Mersin'de ev almak için aracı oldukları Rus uyruklu müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bıraktığı 1 milyon lirasını, hazırladıkları akıl almaz tuzakla çalan 2 emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Rus uyruklu A.K. isimli bir kişi polise merkezine başvurarak, Tece Mahallesi'nde ev almak için Erdemli ilçesindeki bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin lira kredi çektiğini, paralarla birlikte kendisine aracı olan emlakçı çalışanlarıyla tapu dairesine gitmek yerine çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürüldüğünü, bu sırada araçta bıraktığı 1 milyon lira paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
A.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, müşteriye ait aracın park halindeki kapısının uzaktan kumanda ile açıldığı ve emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile irtibatlı olan E.D.B tarafından araç içerisindeki 1 milyon liranın çalınarak yakındaki araçta bekleyen B.M. ile birlikte olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı.
Çalışmalarını titizlikle sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin paraları ormanlık alana ticari taksi ile gelen A.M. adlı kişiye verdiği, bu kişinin de paraları daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara verdiği belirledi.
Kuyumculara ait güvenlik kamerası görüntülerinde de verilen paraların A.M.'nin eşi D.M. tarafından bir kısmı altın olacak şekilde geri alındığı belirleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyonda, emlakçı çalışanları A.S. ve G.S ile birlikte suça karıştıkları belirlenen B.M., D.M., E.D.B. ve İ.K. gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmı sahibine teslim edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.M. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.