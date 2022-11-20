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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Ev almak isteyen Rus’a emlakçı tuzağı

Mersin’de bir Rus vatandaşının ev almak için anlaştığı emlakçılar, araçtaki 1 milyon lirasını akıl almaz bir planla çaldı. Rus’un aracının kapısını uzaktan kumanda ile açan emlakçıların parayı alıp başka bir araçla kaçtığı tespit edildi

BEKİR COŞKUN
Ev almak isteyen Rus’a emlakçı tuzağı
Mersin'de yaşayan Rus uyruklu A.K., Mezitli ilçesindeki Tece mahallesinden bir ev almak istedi. Evin bedeli olan 1 milyon 700 bin lirayı da Erdemli ilçesindeki bir banka şubesinden kredi olarak çekti. Paralarla birlikte tapu dairesine gitmek isteyen A.K., kendisine aracı olan emlakçı çalışanları tarafından çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürüldü.



Paranın 700 bin TL'sini yanına alan A.K., 1 milyonu ise araçta bırakıp emlak ofisine gitti. Bu sırada aracın yanına gelen yüzü maskeli bir kişi, parayı çalıp kaçtı. Aracına döndüğünde paranın çalındığını fark eden A.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince, emlakçıda çalışan A.C. ve G.S.'nin, park halindeki aracın kapısını uzaktan kumanda ile açtıklarını, aracın yanında bekleyen E.D.B.'nin de parayı alıp, yakında başka bir araçla bekleyen B.M. ile birlikte kaçtığını tespit etti. Ormanlık alana giden 2 hırsızın, paraları ticari taksi ile gelen A.M.'ye verdiği, A.M.'nin de daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara dağıttığı belirlendi. Kuyumcuların güvenlik kamerası kayıtlarında da paraların bir kısmının A.M.'nin eşi D.M. tarafından altın olarak geri alındığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, D.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.M. ise aranıyor.

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Ev almak isteyen Rus’a emlakçı tuzağı
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