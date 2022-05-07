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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Ev arkadaşı, 5 yerinden bıçakladı

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Ev arkadaşı, 5 yerinden bıçakladı
Konya'da, 22 yaşındaki Yusuf Dinç, ev arkadaşı Celal Küçükkara'yı (30) bıçaklayarak öldürdü. Olay önceki gece Selçuklu ilçesindeki bir apart dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan ve 5 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Küçükkara, kaldırıldığı hastanede öldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Yusuf Dinç, Meram ilçesinde saklandığı binanın çatı katındaki güvercin kulübesinde yakalandı. Emniyete götürülen katil zanlısının 30 adet suç kaydının olduğu, taksirle yaralama, hakaret suçlarından arandığı ve yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Yusuf Dinç, cezaevine gönderildi.

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Ev arkadaşı, 5 yerinden bıçakladı
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