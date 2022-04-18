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Giriş Tarihi: 19.4.2022

Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cesim İşgör (26), tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56) başına çekiçle vurarak öldürdü. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İşgör, Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Gürol Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden İşgör, ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İşgör ifadesinde, "Kapıyı sert kapattığım gerekçesiyle küfretti. Bir anda kendimi kaybettim" dedi. Adliyeye sevk edilen İşgör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
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