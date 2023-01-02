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Giriş Tarihi: 2.1.2023 10:07 Son Güncelleme: 2.1.2023 10:24

Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla Menteşe’de ev arkadaşı Giyaseddin G. tarafından kalbinden bıçaklanan Erkut Kocaibrahimoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Muğla Menteşe'nin Orhaniye Mahallesinde Erkut Kocaibrahimoğlu ile ev arkadaşı G.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gıyaseddin G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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