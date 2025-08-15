Ev arkadaşını öldürdü, 1000 km uzakta yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Muhammet Uzun, yaklaşık 3 aydır birlikte yaşadığı ev arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı (28) başından tabancayla vurarak öldürdü. Uzun daha sonra kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. Olaydan sonra kaçan zanlı, Gümüşhane'de sahte kimlikle yakalandı. Gümüşhane'ye kaçan ve kendilerine kalacak yer soran şüphelinin hareketlerinden şüphelenen çarşı ve mahalle bekçileri, kimlik kontrolü sırasında Uzun'un cinayet şüphelisi olduğunu tespit etti. Zanlının Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı anlaşıldı.