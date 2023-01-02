Haberler Yaşam Haberleri Ev arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 2.1.2023 21:33 Son Güncelleme: 2.1.2023 21:36

Ev arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla Menteşe’de ev arkadaşı Giyaseddin G. tarafından kalbinden bıçaklanan Erkut Kocaibrahimoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gıyaseddin G. tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ev arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla Menteşe'nin Orhaniye Mahallesinde Erkut Kocaibrahimoğlu ile ev arkadaşı G.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gıyaseddin G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Polis ekipleri Gıyaseddin G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gıyaseddin G. tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
Son dakika: Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
Armageddon
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Sevinç İnönü'nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme
SON DAKİKA: 2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA