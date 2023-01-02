Ev arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Muğla Menteşe'nin Orhaniye Mahallesinde Erkut Kocaibrahimoğlu ile ev arkadaşı G.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gıyaseddin G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Polis ekipleri Gıyaseddin G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gıyaseddin G. tutuklandı.