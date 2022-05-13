Ev arkadaşlarını öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olay Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 6 Mayıs günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı iş yerinde çalışan iki ev arkadaşı arasında tartışma çıktı. İkili önce iş yerinin önünde tartışmaya başlasa da kısa sürede sakinleşerek tekrar barıştı. Daha sonra evlerine dönen iki arkadaş, dairede tekrar tartışmaya başladı. İki arasında gerilimin tekrar yükselmesiyle bıçaklı kavga çıktı. Evde bulunan diğer arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla büyüyen kavgada Ahmed Soltani bıçaklandı.

KANLAR İÇİNDE SÜRÜNDÜ

Arkadaşlarını bıçakladıktan sonra ikili hızla olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisindeki ağır yaralı genç adam ise yardım istemek için evinin önüne kadar inebilmeyi başardı. Apartman girişinde yere yığılan ağır yaralı genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı genç hastanede yaşamını yitirdi.

KOŞARAK KAÇAN İKİ KİŞİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 Afganistanlının birlikte yaşadığı evde yaşanan cinayet ile ilgili evdekilerin ifadelerine başvurdu. Kamera görüntülerini de inceleyen ekipler evden koşarak kaçan 2 şüphelinin peşine düştü.

"HAK ETTİ YAPTIM"

Öte yandan kaçan şüphelilerden Muhammed Hamıd'ın evdeki arkadaşlarından Muhammed A. S.'yi arayıp evdeki pasaportunu Ankara'ya getirmesini istediği öğrenildi. Telefonda da öldürme olayı ile ilgili "hak etti yaptım" dediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaçış güzergahını taramaya başladı.

SAKARYA'DA YAKALANDILAR

Şüpheli Muhammed Hamıd ve Kalender Hakımı Sakaryada gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin aralarında alacak verecek meselesi olduğu değerlendirilirken , emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.