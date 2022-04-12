Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar

Esenler Tuna Mahallesi'nde 7 Nisan gecesi saat 03:15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre aynı evde kalan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Bıçaklar çekildi, içlerinden biri ağır yaralandı. Diğer iki arkadaş ise hemen taksi çağırıp bıçakladıkları arkadaşlarını hastaneye götürdüler. Hastane önünde buldukları sedye ile acil girişine bırakıp kaçtılar. Ağır yaralı olarak hastaneye bırakılan İnayet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIRAKIP KAÇANLAR EV ARKADAŞI ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ekipleri yaralı şahsı hastaneye getirip kaçan iki kişinin peşine düştü. Yapılan kamera çalışmalarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Varıs A. (18) ve Mahmud A. (18) gözaltına alındı.

"SÖZLÜ TARTIŞMA OLDU"

Gözaltına alınan şüpheliler Cinayet Büro Amirliğindeki ifadelerinde; "Aynı evde kalıyoruz. Aramızda sözlü tartışma oldu. Olay yaşandı" dedikleri öne sürüldü. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.