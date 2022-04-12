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Giriş Tarihi: 12.4.2022 08:58

Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar

İstanbul Esenler’de aynı evde yaşayan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada içlerinden biri bıçakla yaralandı. Diğer ikisi yaraladıkları arkadaşlarını taksi ile hastaneye götürdü, sedyeye alıp acilin girişine bırakıp kaçtılar. Hastanede yapılan müdahalede İnayet A. hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri ev arkadaşlarını öldüren 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin arkadaşlarını sedye ile hastaneye bırakıp gitme anları ise kameralara yansıdı.

Esenler Tuna Mahallesi'nde 7 Nisan gecesi saat 03:15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre aynı evde kalan 3 arkadaş arasında küfürlü konuşma yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Bıçaklar çekildi, içlerinden biri ağır yaralandı. Diğer iki arkadaş ise hemen taksi çağırıp bıçakladıkları arkadaşlarını hastaneye götürdüler. Hastane önünde buldukları sedye ile acil girişine bırakıp kaçtılar. Ağır yaralı olarak hastaneye bırakılan İnayet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIRAKIP KAÇANLAR EV ARKADAŞI ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ekipleri yaralı şahsı hastaneye getirip kaçan iki kişinin peşine düştü. Yapılan kamera çalışmalarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Varıs A. (18) ve Mahmud A. (18) gözaltına alındı.

"SÖZLÜ TARTIŞMA OLDU"

Gözaltına alınan şüpheliler Cinayet Büro Amirliğindeki ifadelerinde; "Aynı evde kalıyoruz. Aramızda sözlü tartışma oldu. Olay yaşandı" dedikleri öne sürüldü. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar
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