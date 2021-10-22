Ev değil kaçak sigara imalathanesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, Derince ilçesinde bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığında dair duyumlara ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ,önceki gün tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 146 bin 600 TAPDK Bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı boş makaron, 15 paket içerisinde 15 kg kıyılmış tütün, 20 TAPDK bandrolü,4 sigara sarma makinesi ve 3 komprosör ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.