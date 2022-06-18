Ev değil sanki cephanelik

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Darıca İlçesinde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığına dair alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, önceki gün adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 ruhsatsız silah, 320 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 çift kırma tüfek, 1,5 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. S.Z isimli şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.