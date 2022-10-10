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Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:34 Son Güncelleme: 10.10.2022 15:19

Ev değil silah imalathanesi

Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren bir imalathaneye düzenlenen baskında çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ev değil silah imalathanesi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri Şube Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesinde silah ticareti yapıldığı ve kuru sıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği bir ikamete operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 9 adet tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tüfek, 63 adet fişek, 36 adet şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ev değil silah imalathanesi
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