Ev değil tekel deposu

İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ikamet içerisinde sigara imalatı yaptığı yönünde bilgiler alınan T.B. (49), H.B. (42), F.B. (22) ve E.B. (20) isimli şahısların bulunduğu ve şüpheli H.B.'ye ait ikamette yapılan aramada tekel bayisini aratmayacak kadar çok sayıda kaçak sigara ve tütün yakalandı.

Evde yapılan aramada, içerisinde 203 adet bulunan 300 kutu (toplam bin 300) bandrolsüz boş makaron, 3 adet bin gram (toplam 3 kilo), farklı markalarda 10 adet 3 bin 350 gram bandrolsüz tütün, farklı markalardan yaklaşık 607 adet 600'lü doldurulmuş makaron. Yaklaşık 1 kg kıyılmış tütün ve 330 adet kullanılmış bandrol ele geçirilerek el konulmuştur, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

KOM yetkilileri, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır" açıklaması yaptı.