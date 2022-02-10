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Giriş Tarihi: 10.2.2022 17:36 Son Güncelleme: 10.2.2022 17:50

Ev eşyası nakliyatı yapan kamyonetten cüzdan ve telefonu çaldılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ev eşyası nakliyatı yapan kamyonetten cüzdan ve telefonu çaldılar

Kağıthane’de nakliyat kamyonetinin kapılarının açık unutulması sonucu hırsız  içinde 4 bin 600 TL para bulunan cüzdan ile cep telefonunu çaldı.

Kamyonetten hırsızlık olayı Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir ev taşımacılığı yapan nakliyat kamyonunda meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında İstanbul'dan İzmir'e evden eve eşya nakliyatı yapan sürücü, daireden eşyalar taşınırken bir anlık dalgınlıkla kamyonetin kapılarını açık bıraktı.

O sırada yoldan geçmekte olan bir kişi etrafı kontrol ederek şoför mahalindeki koltukta bulunan içinde 4 bin 600 lira olan cüzdan ile cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Ev eşyası kamyonete yüklendikten sonra telefonunu arayan şoför kamyonetin içine baktığında cüzdanının ve cep telefonunun çalındığını farketti. Ev eşyasının taşındığı apartmanın hemen yanındaki işyerinin güvenlik kamerası incelendiğinde gündüz vakti olmasına rağmen kamyonet sürücüsünün eşya almak için apartmana girdiği sırada açık bıraktığı kapıdan bir kişinin aracın yanına gelerek ön koltuktaki telefon ve cüzdanı alarak telefonla konuşuyormuş gibi yapıp uzaklaştığı görüldü.

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Ev eşyası nakliyatı yapan kamyonetten cüzdan ve telefonu çaldılar
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