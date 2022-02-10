Ev eşyası nakliyatı yapan kamyonetten cüzdan ve telefonu çaldılar

Kamyonetten hırsızlık olayı Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir ev taşımacılığı yapan nakliyat kamyonunda meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında İstanbul'dan İzmir'e evden eve eşya nakliyatı yapan sürücü, daireden eşyalar taşınırken bir anlık dalgınlıkla kamyonetin kapılarını açık bıraktı.

O sırada yoldan geçmekte olan bir kişi etrafı kontrol ederek şoför mahalindeki koltukta bulunan içinde 4 bin 600 lira olan cüzdan ile cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Ev eşyası kamyonete yüklendikten sonra telefonunu arayan şoför kamyonetin içine baktığında cüzdanının ve cep telefonunun çalındığını farketti. Ev eşyasının taşındığı apartmanın hemen yanındaki işyerinin güvenlik kamerası incelendiğinde gündüz vakti olmasına rağmen kamyonet sürücüsünün eşya almak için apartmana girdiği sırada açık bıraktığı kapıdan bir kişinin aracın yanına gelerek ön koltuktaki telefon ve cüzdanı alarak telefonla konuşuyormuş gibi yapıp uzaklaştığı görüldü.