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Giriş Tarihi: 23.1.2022 11:01 Son Güncelleme: 23.1.2022 11:21

Ev ev gezip binlerce lira çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ev ev gezip binlerce lira çaldılar

İstanbul’da özellikle boş olan evleri tespit edip girdikleri evlerden ve iş yerlerinden binlerce liralık elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açıldı.

Ev ev gezip binlerce lira çaldılar | Video

Yapılan inceleme sonucu hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Polis ekipleri 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 6 hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ümit O.'nun (21) daha önceden 10 kez, Alpay İ.'nin (21) 34 kez, Yusuf B.'nin (23) 23 kez, Murat Y.(21), Murat Y.'nin (19) 11 kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin girdikleri ev ve işyerlerinden dizüstü bilgisayarlar, altın ziynet eşyaları, cep telefonları ve kontak anahtarını buldukları bir otomobili çaldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ev ev gezip binlerce lira çaldılar
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