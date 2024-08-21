Ev hanımını terör örgütü yalanıyla dolandırdılar

Sultangazi ilçesinde 15 Ağustos 2024 tarihinde polise başvuran mağdur kadın S.R. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Mağdur S.R. "Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söyleyip banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Operasyon bitene kadar tüm paramı kendilerine göndermemi daha sonra geri alacağımı belirttiler. Bütün paramı onlara gönderdim. Sonra dolandırıldığımı anladım." dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis paranın havale edildiği İban numarasının bilgilerini kullanarak şüphelilerden Ramazan Ö.'ye ulaştı. Yapılan operasyonla şüpheli gözaltı alınırken, benzer suçlardan 2 adet kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.