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Giriş Tarihi: 8.7.2023 13:15

Ev hanımından 750 bin alan dolandırıcı yakalandı

İstanbul Maltepe'de ev hanımı olan Hülya U.'yu telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp, 750 bin lira değerinde altın ziynet eşyasını bir poşete koyarak kendisine vermesini istedi. Hülya evdeki söyleyen şüpheli yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ev hanımından 750 bin alan dolandırıcı yakalandı

Maltepe'de polise başvuran ev hanımı Hülya U., kendisini telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hülya U., arayan kişinin adının bir sahte altın operasyonuna karıştığın söylediğini belirterek "Temize çıkana kadar evde bulunan tüm altınları onlara vermemi istediler. Sahte olup olmadığını kontrol edeceklerdi. Ben de onlara inandım. Altınları bir poşete koyarak onlara verdim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerden Bünyamin S.(35)'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ev hanımından 750 bin alan dolandırıcı yakalandı
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