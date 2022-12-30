Haberler Yaşam Haberleri Ev hayvanlarına kimlikte son gün
Giriş Tarihi: 31.12.2022

Ev hayvanlarına kimlikte son gün

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Ev hayvanlarına kimlikte son gün
TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç bugün kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya farklı sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti! 10 gözaltı
İmamoğlu’nun bir yalanı daha deşifre oldu! Soylu o görüşmeyi 31 Mart’ta canlı yayında anlatmış
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Pelin Karahan: Estetik yaptırsam bu kadar rahat konuşur muyum?
VERGİ DİLİMLERİ 2023 AÇIKLANDI! Her çalışan için 17828 TL! Bakan Nebati'den gelir vergisi dilimleri paylaşımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev hayvanlarına kimlikte son gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA