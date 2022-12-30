Ev hayvanlarına kimlikte son gün

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını en geç bugün kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya farklı sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine "Beyanname" ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.