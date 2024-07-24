Ev kiralaması için vekaleti kaldıran arkadaşının evini çilingirle açtırıp eşyalarını parçaladı!

Kasım A. (37) 2023 yılında, Fatih Hırkai Şerif Mahallesinde bulunan evini Abbas A.'ya kiraladı. Ev sahibi Kasım A. yurtdışında olduğu için daha önceden dairesini kiraya vermesi için Irak uyruklu arkadaşı Marwah J.'ye (34) vekalet verdi. Evini istediği zamanda kiraya verilmemesine sinirlenen Kasım A. arkadaşına verdiği vekaleti kaldırıp evini kendisi Abbas A'ya kiraladı.

Duruma karşısında deliye dönen Marwah J, Kasım A.'nın oturduğu evinin kapısının kilidini çilingirle açtırıp adrese girdi. Gözü dönmüş kadın evdeki eşyaları parçalamaya başladı. Evde bulunan kanepe, televizyon, mutfak duvar yüzeylerine zarar veren şüpheli kişi evden hışımla kaçtı. Adresine gelen ev sahibi, evdeki durumu görünce durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarından polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

BEN YAPMADIM

Şüpheli Marwah J, karakoldaki savunmasında suçlamaların asılsız olduğunu böyle bir olayı gerçekleştirmediğini ileri sürdü.

5 YIL CEZASI İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli kadın için İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıp iddianame düzenledi. İddianamede toplanan deliller doğrultusunda şüpheli kişinin olayı gerçekleştirdiği yönünde yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Marwah J. hakkında "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme", "Mala Zarar Verme" suçundan 5 yıl istemiyle dava açıldı.