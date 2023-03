Ev sahibi evi satışa çıkardı, depremzede aile çaresiz kaldı

"BEN SADECE O AN TEKBİR GETİRDİM"

Yaşadıkları deprem ve şu andaki durumlarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Emine Alagöz, eşinin fırıncı olduğunu ve depremden hemen önce işe gitmek için kalktıklarını söyledi. Eşinin depremden kısa bir süre önce evden çıktığını kaydeden Alagöz, "Zaten eşim çıktıktan 6-7 dakika sonra sallanmaya başladık. Ben sadece o an tekbir getirebildim çünkü kaçma şansım yok, ben yatalak sayılırım. O an öyle bir duygu vardı ki anlatılmaz bir şey. Çok korkunç bir olaydı. O vakit her an bina yıkılacak bende öleceğim diye düşünüyordum. Sürekli tekbir, şahadet getirdim. Bina yıkılmadı. Eşim o an yetişti zaten. Beni arabama oturtup, hemen binadan çıkardı. Tabi yağmur altında kalmak zorunda kaldım. Çadır gibi bir yerde ateş yakarak hayatta kalmaya çalıştık. Ben donmak üzereydim. Çünkü ellerimi, ayaklarımı hissetmiyordum. Sonra eşimin kuzeni Mersin'den geldi ve bizi aldı. Zaten eşimin kuzeni 'geliyorum sizi almaya' deyince hayata dair bir umudum oldu. Yoksa ben orada ölümü bekliyordum" ifadelerini kullandı.