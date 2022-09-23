Ev sahibi kapısını baltayla kırdı: Kiracı şikayetçi oldu!

Dutlubahçe Mahallesi'nde evli ve bir çocuk annesi Sevda Kaplan, AA muhabirine, 7 yıldır aynı evde oturduklarını söyledi. Ev kirasının 1150 lirayken birkaç ay içinde önce 2250 liraya, ardından da 3 bin liraya yükseltildiğini anlatan Kaplan, şunları dile getirdi:

"Annemi getireceğim' diyerek ev sahibi bizi evden çıkartmak istedi. Biraz süre istedik. Telefon ile eşimi arayıp 'Evimi hemen boşaltın.' diye hakaretler etmiş. Eşim konuşmak için iş yerine çağırmış. Telefonu kapattıktan hemen sonra ev sahibi eve geldi. Kapıyı açtım, elinde balta ile eve zorla girmeye çalıştı. Aramızda arbede yaşandı ve kapıyı kapatmayı başardım. Balta ile kapıya vurdu. Kapının her yerini kırdı. Çocuğum o sırada titremeye başladı. Çocuğu korumaya çalıştım. Komşularım yardıma koşunca uzaklaştı. Bunu yapanın öğretmen olması da çok üzücü."

Ev sahibinin cezalandırılmasını isteyen Kaplan, "Hukuki süreci başlattık. Ceza alması için elimden geleni yapacağım. Oğlum o gece korkusundan uyuyamadı." ifadelerini kullandı.

YALANLADI

Ev sahibi Mehmet Gökdere ise açık kalp ameliyatı olan annesi ve hasta babasının Kaş ilçesindeki köyde yaşadıklarını, geçen yıl mart ayından bu yana onları Antalya'ya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Bu nedenle marttan beri kiracılarına evden çıkmaları için uyarıda bulunduğunu anlatan Gökdere, şunları söyledi:

"Benden çıkmak için süre de istediler. 4 bin liraya bir ev buldular. Benden bir yıl peşin olarak kiralarını öderlerse evden çıkabileceklerini söylediler. '4 aylık kirayı vereyim.' dedim, onu da kabul etmediler. Amaçlarının evden çıkmak olmadığını anladım. Telefon konuşmamızda Ali Kaplan, beni döveceğini söyleyerek tehdit etti. Yüz yüze konuşalım diye eve gittim ancak eşi çıktı. Bir anda bağırmaya başladı. Öyle yapınca da çıktım. Balta ve kapının kırılmasıyla ilgili bilgim yok. Hatta bir komşu beni arayınca kapının kırıldığından bilgim oldu. Belki de kendilerini haklı göstermek için evin kapısını kırdılar."