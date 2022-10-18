Ev sahibi kilidi değiştirdi yaşlı çift sokakta kaldı

Arnavutköy'de 84 yaşındaki Altıparmak Doğan ve eşi Ayşe Doğan, 2 yıldır kiracı olarak yaşadıkları ev satıldığı için ev sahibi tarafından çıkarılmak istendi. Doğan çifti, ev sahibinden yeni bir ev bulabilmek için süre istedi. Önceki gün dolaşmaya çıkan çift, akşam saatlerinde evlerine döndüklerinde anahtarları ile kapıyı açamadıklarını gördü. Kapı kilidinin değiştirildiğini anlayan yaşlı çift neye uğradığını şaşırdı. Karanlığın çökmesi ve soğuk havayla birlikte sokakta kalan yaşlı çifti o halde gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Duygularını göz yaşları içinde anlatan Altıparmak Doğan, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her şeyimiz içeride kaldı. Bir şey olmazsa dışarıda yatacağız" dedi. İhbar üzerine yaşlı çiftin evinin bulunduğu yere gelen polis ekipleri, çifti şikayetçi olmaları üzerine polis merkezine götürdü.