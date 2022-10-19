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Giriş Tarihi: 19.10.2022 00:53

Ev sahibi kilidi değiştirince yaşlı çift evine giremedi

İstanbul Arnavutköy'de ev sahibinin kapı kilidini değiştirmesi sonucu dışarıda kaldıkları yönünde polise şikayette bulunan yaşlı çift, evlerine kavuştu

AA
Ev sahibi kilidi değiştirince yaşlı çift evine giremedi

İslambey Mahallesi Tuğrulbey Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan Ayşe (82) ve Altıparmak Doğan (84) çifti, pazar alışverişi için evden çıktı.

Alışverişin ardından evlerine dönen yaşlı çift, kapıyı açamayınca dışarıda kaldı.

Ev sahibinin daireyi sattığı için kilidi değiştirdiğini iddia eden Ayşe Doğan, polise giderek durumu anlatıp şikayetçi olduklarını söyledi.

Ev sahibi kilidi değişitirince yaşlı çift evine giremedi | Video

Ayşe Doğan, ev sahibinin davranışının kabul edilemez olduğunu, 4 yıldır aynı dairede oturduklarını, yakınlarının bulunmadığını ve komşuların kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Altıparmak Doğan ise eşiyle dışarı çıktıktan sonra ev sahibinin kapı kilidini değiştirmesi sonucu sokakta kaldıklarını ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Polise şikayette bulunan Doğan çifti, ekiplerin girişimiyle evlerine kavuştu.

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Ev sahibi kilidi değiştirince yaşlı çift evine giremedi
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