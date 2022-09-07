Ev sahibi kiracısı tarafından öldürüldü

Batman'da Körik Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki otel sahibi iş insanı Suat Özperk, ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Veysi R. Özperk'e ateş açtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücuduna isabet eden iki kurşunla Özperk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden Özperk, otopsi işlemlerinin ardından bu sabah Asri Mezarlığında toprağa verildi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken olayın failinin yakalanması için ise arama çalışmaları başlattı.