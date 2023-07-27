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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Ev sahibi, kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı

Ev sahibi, kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir sitede oturan Hasan Eğilmez'in (46) ev sahibi, son 1 yıldır 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez, ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez, ev sahibi tarafından son 1 yıldır sözlü taciz ve tehdit edildiğini belirterek, saldıranlar hakkında şikâyetçi olacağını söyledi. DHA

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Ev sahibi, kiracısına beyzbol sopasıyla saldırdı
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