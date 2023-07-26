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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Ev sahibi önce elektrik ve suyu kesti, sonra darp etti

Ramazan E., kiracısı anne ve oğluna “Evden çıkın” dedi. Aile yeni ev bulup çıkamayınca ev sahibi önce elektrik ve suyu kesti, ardından Mert Y.’yi darp etti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ev sahibi önce elektrik ve suyu kesti, sonra darp etti
İstanbul Fatih'te bir apartmanı satın alan yatırımcı, apartmanın bir dairesinde oturan anne ve oğlunu çıkaramayınca önce su ve elektriğini kesti, ardından kiracısının oğluna kafa atarak şiddet uyguladı. İddiaya göre, binayı satın alan Ramazan E. daha sonra kiracısı Gülhayat Ç. ve oğlu Mert Y.'den evi boşaltmasını istedi. Aile başka bir ev bulamayınca çıkamadı. Ev sahibi bunun üzerine evin elektrik ve suyunu kesti. Evde yaşam mücadelesi veren anne ve oğlu komşularında duş ve çamaşır yıkama işlerini hallederek kendilerine yeni bir yer aramaya devam etti.



Takip eden günlerde ailenin kapısına gelen Ramazan E., tartıştığı Mert Y.'nin boğazını sıkıp burnuna da kafa attı. Mert Y. bunun üzerine karakola giderek şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ramazan E., olay günü Mert Y. ile aralarında sözlü tartışma yaşandığını, itiş kakış dışında herhangi darp olayı gerçekleşmediğini öne sürdü. Savcılık soruşturma sonunda şüphelinin 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

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Ev sahibi önce elektrik ve suyu kesti, sonra darp etti
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