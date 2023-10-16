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Giriş Tarihi: 17.10.2023

Ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu

İstanbul Sultangazi'de ev sahibi, tartıştığı kiracılarından birini silahla vurarak yaraladı. Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak yaşananları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak görüşmeyi sonlandırdı. Kiracı, bu sefer de damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer ile ev sahibi arasında yaşanan tartışma sonrasında ev sahibi Kaçmazer'e üç el ateş etti. Kurşunlar, Kaçmazer'in bacaklarına isabet etti.

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Ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu
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