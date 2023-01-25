Ev sahibi zulmü! Kiracını çıkarmak için yaptıkları şoke etti

İstanbul Laleli'de dükkan sahibi M.Ş.'nin, kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan müşterileri kaçırmak için sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü görüntüler, ev sahiplerinin kiracılarına karşı zulmünün önemli bir örneği olarak karşımıza çıktı. Bu vakanın bir benzerinin de geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştiği ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer'de eşi ve bir çocuğuyla yaşayan ailenin, ev sahipleri tarafından adeta kabusu yaşadı. Olay 2 Temmuz'da meydana geldi. Ömer Hanefi A., ve Dilek A., bir çocuklarıyla birlikte 2021 Ekim ayında önce Nebahat T. Murat Y., isimli kişiden kiraladı. Aradan geçen zaman içerisinde altlı üstlü oturan aileler arasında bir takım tartışmalar yaşanmaya başladı.
ÇÖP ATMA KAVGASI BÜYÜDÜ
İddiaya göre üst katta oturan ev sahibi Nebahat T., Ömer Hanefi A., ve Dilek A.'nın oturduğu dairenin balkonuna kıl ve çöp atmaya başladı. Çamaşırlarının kirlendiğini söyleyen aile, ev sahiplerinden dairelerini boşaltmaları uyarısıyla karşılaştı. Aile ise kendilerine 2 ay süre vermelerini ve bu sürede başka bir ev bulmalarını istedi.
APARTMAN GİRİŞİNDE BEKLEYİP EVE ALMADILAR
Ancak ev sahipleri kiracıların derhal dairelerini terk etmesini isteyince Noter'den ihtiraname gönderdi. Bu süre içerisinde ev arayan aile bir gün apartmana girecekleri sırada yine iddiaya göre ev sahibi ve ailesi tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldı. Nebahat T., ve Sena E., isimli ev sahipleri aileye daireye almayacaklarını söyledi. Taraflar arasında eve girme konusunda arbede yaşandı.
EV SAHİBİ KİRACILARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİ
Kavga sırasında bir boşluk bulan kiracı Ömer Hanefi A., dairesinin kapısını açarak çocuğu ve eşini içeri soktu. Ancak kapı anahtarı dışarıda kaldı. Ev sahipleri ailenin üzerine kapıyı kilitleyip anahtarı aldı. Evde mahsur kalan aile ise polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polisler aracılığıyla eve kilitlenen aile çıkarılarak karakola götürüldü.
'EVİME GİRİP DAĞITTILAR'
Karakolda ifade veren kiracı Dilek A., Sena E., ve Nebahat T.'nin eşine 'Senin karını çıplak çektim, şalvarına tükrdüğüm, takkene sı..ğım' diyerek hakaretlerde bulundu. Daha sonra eve girdiklerinde balkonlarının dağıtılmış şekilde bulduğunu söyleyen kiracı Dilek A., ev sahiplerinin dairelerine izinsiz girmiş olabileceğini söyleyerek şikayetçi oldu.
14 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma sonunda ev sahipleri Lütfiye Y., Nebahat T., ve Sena E., hakkında, 'Mala Zarar Verme', Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Gece Vakti Mala Zarar Verme' ve 'Hakaret' suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.