Ev sahibi zulmü! Kiracını çıkarmak için yaptıkları şoke etti

APARTMAN GİRİŞİNDE BEKLEYİP EVE ALMADILAR

Ancak ev sahipleri kiracıların derhal dairelerini terk etmesini isteyince Noter'den ihtiraname gönderdi. Bu süre içerisinde ev arayan aile bir gün apartmana girecekleri sırada yine iddiaya göre ev sahibi ve ailesi tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldı. Nebahat T., ve Sena E., isimli ev sahipleri aileye daireye almayacaklarını söyledi. Taraflar arasında eve girme konusunda arbede yaşandı.