Ev sahibinden kiracısına çöplü saldırı! Çöp suyunu kapısına döküp, evinin üzerinde zıpladı

KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN KAPISININ ÖNÜNE ÇÖP ATTI

Söz konusu kiranın normalden fazla bir şekilde artırıldığını söyleyen Mustafa A., yasal düzenlemeye göre artış yapacağını söyleyince taraflar arasında kira uyuşmazlık davası açıldı. İddiaya göre kiracısını evden çıkarmak için apartmanda huzursuzluk çıkaran Hüseyin Ü., kiracısının oturduğu dairenin üzerinden gece geç saatlerde ses çıkarmaya başladı. Sabah ise işe gitmek için kalkan Mustafa A., kapısının önünde toprak, çöp suyu, yumurta kırığı gibi çöplerin atıldığını gördü.

BALKONDAKİ KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Taraflar arasında yaşanan tartışmaya son olarak balkonda yaşanan tartışma girince ipler koptu. Ev sahibi Hüseyin A., üst kat balkonundan kiracısına kül tablası ve mum fırlatarak kirayı artırmasını istedi. Mustafa A., yasal kiraya devam edeceğini söyleyince yine iddiaya göre Hüseyin Ü., küfür ve tehditler savurmaya başladı. Polisi arayan Mustafa A., ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.