Ev sahibinden kiracısına çöplü saldırı! Çöp suyunu kapısına döküp, evinin üzerinde zıpladı

İstanbul'da ev sahiplerinin kiracısından yüksek bedeller almak için yaptıklarına bir yenisi daha eklendi. Sarıyer'de kiracısıyla altlı üstlü oturan ev sahibinin yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti. Olay 30 Kasım 2023 tarihinde Sarıyer'de meydana geldi. 53 yaşındaki Mustafa A., eşi ve iki çocuğuyla birlikte 2,5 yıldır ev sahibinin alt katında oturuyordu. Son zamanlarda yaşanan kira artışları üzerine ev sahibi Hüseyin Ü., kirayı artırmak istedi.
KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN KAPISININ ÖNÜNE ÇÖP ATTI
Söz konusu kiranın normalden fazla bir şekilde artırıldığını söyleyen Mustafa A., yasal düzenlemeye göre artış yapacağını söyleyince taraflar arasında kira uyuşmazlık davası açıldı. İddiaya göre kiracısını evden çıkarmak için apartmanda huzursuzluk çıkaran Hüseyin Ü., kiracısının oturduğu dairenin üzerinden gece geç saatlerde ses çıkarmaya başladı. Sabah ise işe gitmek için kalkan Mustafa A., kapısının önünde toprak, çöp suyu, yumurta kırığı gibi çöplerin atıldığını gördü.
BALKONDAKİ KAVGA KARAKOLDA BİTTİ
Taraflar arasında yaşanan tartışmaya son olarak balkonda yaşanan tartışma girince ipler koptu. Ev sahibi Hüseyin A., üst kat balkonundan kiracısına kül tablası ve mum fırlatarak kirayı artırmasını istedi. Mustafa A., yasal kiraya devam edeceğini söyleyince yine iddiaya göre Hüseyin Ü., küfür ve tehditler savurmaya başladı. Polisi arayan Mustafa A., ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
KARŞILIKLI ŞİKÂYETÇİ OLDULAR
Karakolda ifade veren taraflardan Mustafa A., ev sahibiyle kiradan dolayı mahkemelik olduklarını, sık sık tehdit ve hakarete maruz kaldıkları için mahkemeden uzaklaştırma aldıklarını söyledi. Son olarak daire kapısının kirletilmesi ve tartışma yaşanması üzerine Hüseyin Ü.'den şikâyetçi olduğunu söyledi. Hüseyin Ü., ise kiracısının eşine hakaretler yağdırdığını bu nedenle öfkelenerek kendisine mum ve kül tablasını fırlattığını belirtti.
6 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. savcılık dosyaya sunulan fotoğraflar sonrası Hüseyin Ü., hakkında, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Silahla Yaralamaya Teşebbüs' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.