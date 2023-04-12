Haberler Yaşam Haberleri Ev sahibine 24 yıl ceza istendi
Giriş Tarihi: 13.4.2023

Ev sahibine 24 yıl ceza istendi

İstanbul’da 3 katlık zamma karşı çıkan kiracısı kadına çatalla saldıran ev sahibi Mustafa Cengiz Bildik’in 24 yıla kadar hapsi istendi

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Ev sahibine 24 yıl ceza istendi
İstanbul Bakırköy'de geçen yıl temmuzda Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtchkaıa, ev sahibi Mustafa Cengiz Bilik'in 3 katlık kira zammına karşı gelince şiddete uğramıştı. Bilik evi basıp küfürler ve tehditler savurduktan sonra eline geçirdiği çatalla hem kadını hem de patronu Nadir Övünç'ü yaralamıştı. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede çatalın silah sayılabileceği belirtilirken Bilik ifadesinde, "Elektrik ve su tesisatçısı ile gittim. Guldzhakhan ve Nadir bana zorluk çıkardı.



Buzdolabını kontrol etmek için açtım, fazlalıkları yere attım. Nadir, kırılmış kavanozların üzerine bilerek bastı. Kimseyi darp etmedim" diyerek kendini savundu. Ev sahibi hakkında, "hakaret, binada muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "kadına karşı basit yaralama", "basit yaralama", "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "silahla tehdit" suçlarından 24 yıla kadar hapis talep edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ev sahibine 24 yıl ceza istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA