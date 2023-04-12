Ev sahibine 24 yıl ceza istendi

İstanbul Bakırköy'de geçen yıl temmuzda Rus bakıcı Guldzhakhan Krıtchkaıa, ev sahibi Mustafa Cengiz Bilik'in 3 katlık kira zammına karşı gelince şiddete uğramıştı. Bilik evi basıp küfürler ve tehditler savurduktan sonra eline geçirdiği çatalla hem kadını hem de patronu Nadir Övünç'ü yaralamıştı. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede çatalın silah sayılabileceği belirtilirken Bilik ifadesinde, "Elektrik ve su tesisatçısı ile gittim. Guldzhakhan ve Nadir bana zorluk çıkardı.Buzdolabını kontrol etmek için açtım, fazlalıkları yere attım. Nadir, kırılmış kavanozların üzerine bilerek bastı. Kimseyi darp etmedim" diyerek kendini savundu. Ev sahibi hakkında, "hakaret, binada muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "kadına karşı basit yaralama", "basit yaralama", "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "silahla tehdit" suçlarından 24 yıla kadar hapis talep edildi.