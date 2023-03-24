İstanbul Kağıthane'de ev sahibi Şenel Tombul, iddiaya göre kiracısı Hamza Çıkrıkcı hakkında eve yabancı uyruklu kadınlar getirdiğine yönelik şikayetler aldığını, komşuların rahatsız olduğunu ileri sürerek evden çıkmasını istedi. Kira kontratı bite Hamza Çıkrıkcı'yı uyarmaya giden ev sahibi Tombul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonucunda kiracı, ev sahibini göğsünden vurarak öldürdü.

SAVCI ''HAKSIZ TAHRİK VAR'' DEDİ

Olayın ardından tutuklanan Hamza Çıkrıkcı hakkında ''Kasten öldürme'' ve ''Ruhsatsız silah bulundurma suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Çıkrıkcı'nın maktulün evinde kiracı olduğuna ve daha önceden sanıkla maktul arasında evin tahliyesi ve evde yabancı uyruklu kadınların kalmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı değinildi. Evde yabancı uyruklu kadınların kalmasına yönelik komşuların rahatsız olduğuna yer verilen mütalaada, sanığın kontrat süresinin dolduğu belirtildi. Savcı, Hamza Çıkrıkcı'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması istendi.

''PANİKLEDİM NEREYE ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM''

Sanık Hamza Çıkrıkcı daha önce verdiği savunmasında ''O gün kira kontratın on günü olduğunu bilmiyordum. Oğlu ''Bugün son gün boşaltman gerekiyor'' dedi. Bende ''Nereye boşaltayım'' dedim. Daha sonra babası Şenel Tombul indi. Küfür etmeye başladı ''Sen çıkacaksın bu evden'' dedi. Bende ''Beni ilgilendirmiyor depozitom var'' dedim. Eşyanı kapının önüne koy dedi. Oğluyla üzerime yürüdüler küfürler savurdular. O sırada içeride misafirim vardı evden çıkınca kapı açık kaldı. Sonra içeriye biri girdi elinde bir cisim vardı. Koltuğun kenarın silahım vardı onu aldım. Evden çıksın diye ateş ettim. Panikledim nereye ateş ettiğimi bilmiyorum'' dedi.

Ev sahibini öldüren kiracıya 16 yıl 3 ay hapis cezası | Video

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanık Hamza Çıkrıkcı ve ölen ev sahibinin şikayetçi eşi Hatice Çıkrıkcı ve oğlu Mehmet Çıkrıkcı avukatlarıyla katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan şikayetçi avukatı, ''Mütalaada belirtildiği gibi taraflar arasında kira ücretiyle alakalı bir konu yok. Evde yabancı uyruklu bayanların kalmasıyla alakalı şirketler üzerine maktulün sanığa evi boşaltması istemiştir. Olay günü anahtar teslimi için eli ve oğlu aşağı iniyor. Sanık ''Muhatabım siz değilsiniz, babanız gelsin'' diyor. Maktulün gelmesiyle devam eden olay meydana geliyor'' diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

SANIĞA 16 YIL 3 AY HAPİS

Şikayetçi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık son savunmasında pişmanı olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini belirterek ''Haksız tahrik altında kasten öldürme'' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında takdir indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 15 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca sanığa ''Ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERİ

Heyet, sanık hakkında olay yerinde bulunan Şenel Tombul'un eşi Hatice Tombul ve oğlu Mehmet Tombul'a yönelik ''Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan suç duyurusunda bulundu. Kararın okunmasının ardından oğlu Mehmet Tombul tepki gösterdi. Tombul, ' ''Şu Adalet Sarayı'na bakın, 15 yıl veriyorlar. Yazıklar olsun, Allah'ın adaleti daha büyük siz isterseniz 5 yıl verin. Adam öldürmenin cezası 15 yıl. Babamı öldürüyor, diğer ikisinin üzerine de ateş açıyor, buna 15 yıl verdi, haksız tahrik verdi'' ifadelerini kullanarak verilen karara tepki gösterdi.