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Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:39

Ev sahibinin “kiram emsallere uyarlasın” talebine İstinaf’tan önemli karar

Kiracı ve ev sahipleri sık sık karşı karşıya geliyor. Kira artışlarında yüzde 25 yasal zorunluluk birçok ev sahibi tarafından yok sayılıyor. Sosyal medyada “yüzde 25 kira artışı adil değil” şeklinde İstinaf Mahkemesi’nin verdiği öne sürülen karar tartışma yarattı. Ancak SABAH’ın ulaştığı dava dosyasında verilen kararın çok farklı olduğu ortaya çıktı. Kirasının emsallerine eşitlenmesini isteyen ev sahibinin talebinde istinaf, yerel mahkemenin evin niteliği ve konumu gibi kriterlerin yanı sıra kiranın yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığını araştıran bir bilirkişi raporu almadan karar verdiği için hükmü bozduğu belirlendi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ev sahibinin “kiram emsallere uyarlasın” talebine İstinaf’tan önemli karar

Kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getiren olay İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşti. 2019 yılında 6 bin 500 liraya ev kiralayan bir kiracı, 2021 yılında kira bedelini yıllık yasal artış oranı olan yüzde 25 sınırı üzerinden güncelledi. 8 bin 400 lira ödedi. Ancak ev sahibi kiraya verdiği konutunun bulunduğu site içindeki emsallerin daha yüksek olduğunu ve kiracının ödediği miktarın rayiç bedellerinin altında kaldığını belirterek yargıya başvurdu. Kirasının 25 bin lira olmasını talep ederek 'kira uyarlama davası' açtı.

EV SAHİBİNDEN "EMSALLERE GÖRE KİRAM ARTSIN" TALEBİ

Kirasının emsallere uyarlanmasını isteyen ev sahibinin davasını yerel mahkeme, kısa sürede uyarlama davası açılamayacağını belirterek reddetti. Ev sahibi bunun üzerine kararı üst mahkemeye taşıdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi'nin 'yüzde 25'lik artışın az olması' gerekçe gösterilerek değil, delillerin toplanmamış ve değerlendirilmemiş olması ile eksik inceleme nedeniyle kararı kaldırdığı ortaya çıktı. Ayrıca bir yıllık kısa süreli kira sözleşmesine dayanılarak da uyarlama davasının açılabileceğini aktardı.

KİRANIN YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKİRSE RAPOR ALSIN KARARI

Daire, yerel mahkemenin kararındaki eksikleri de açıkladı. Kira uyarlama davalarında kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle bir bilirkişi raporu rapor alınarak karar verilmesi gerektiği aktarıldı.

DELİL TOPLAMADAN VERİLEN KARARA BOZMA

Yerel mahkemece yapılan değerlendirmenin yapılan hüküm kurmak için yeterli olmadığını belirten daire, inceleme ve araştırma yapılması gerektiği, davanın esasıyla ilgili olarak gösterilen deliller toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması sebebiyle ev sahibinin başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Böylelikle kararda kira bedelinin tespitine ilişkin yüzde 25 sınırlaması veya başka bir düzenleme ile ilgili atıfta bulunulmadığı gözler önüne serildi. Şimdi yerel mahkemenin yeni bir hüküm kurması bekleniyor.

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Ev sahibinin “kiram emsallere uyarlasın” talebine İstinaf’tan önemli karar
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