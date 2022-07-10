Ev sahibinin oğluna tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) kiralık olarak oturduğu evin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı, başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan, Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.Yeni Mahalle'deki evin garaj bölümünde yapılan kazı çalışması sonucu kemik parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan ve önceki gün adliyeye sevk edilen Sürmeli'nin eski karısı G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Sürmeli'nin oturduğu evin sahibinin kızı E.B., ifade işlemi sırasında baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi.Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şüpheliler dışında Sürmeli'nin ev sahibinin başka cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Barış Atacan'ın, SEGBİS üzerinden ifadesi alındı. Atacan bu suçtan da tutuklandı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Atacan'ın annesi ile 1 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.