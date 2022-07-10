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Giriş Tarihi: 10.7.2022

Ev sahibinin oğluna tutuklama

2011’de kaybolan Nesip Sürmeli’nin evinin garajında insan kemiklerinin bulunması üzerine cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi serbest kaldı. Ev sahibinin oğlu Barış Atacan tutuklandı

AA
Ev sahibinin oğluna tutuklama
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) kiralık olarak oturduğu evin garajında yapılan arama sonucu kemik parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı, başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan, Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.



EV SAHİBİNİN KIZI FENALAŞTI
Yeni Mahalle'deki evin garaj bölümünde yapılan kazı çalışması sonucu kemik parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan ve önceki gün adliyeye sevk edilen Sürmeli'nin eski karısı G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Sürmeli'nin oturduğu evin sahibinin kızı E.B., ifade işlemi sırasında baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi.



İKİ KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu şüpheliler dışında Sürmeli'nin ev sahibinin başka cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Barış Atacan'ın, SEGBİS üzerinden ifadesi alındı. Atacan bu suçtan da tutuklandı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Atacan'ın annesi ile 1 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

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Ev sahibinin oğluna tutuklama
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