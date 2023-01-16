Ev sahibinin ’sahte imzası’ kiracıyı evsiz bıraktı

'BU HAKSIZLIK, İMZAMI KULLANMIŞLAR'

Sadece hakkını aradığını belirten İncula, "Bu yapılanlar doğru değil. Ayrıca taahhütnameye atılan imza benim değil. Bugün ev için imza atılıyorsa yarın benim neyim için imza atılacak. Haksız olsam bu kadar işe girer miyim? Hakkımı istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Bir de imzamı kullanmışlar. İmza benim olsa bu kadar uğraşmam. Bu, haksızlık; beni evden çıkar ama bu şekilde değil" diye konuştu. Telefonla ulaşılan ev sahibi T.Ç. ise iddiaları kabul etmeyerek, "Biz de emniyete giderek imza örneklerimizi verdik. Bizim sahtekarlık yapacak durumumuz yok. 20-30 yıldır elimizdeki evleri kiraya veriyoruz. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Sözleşme imzalandıktan sonra kiracılarımız tahliye taahhütnamesini bize sonradan getirmektedir. Kendisi bize sahte imzalı vermiş olabilir. Mahkeme sonucunda her şey ortaya çıkacaktır" dedi.