Ev sahibinin yaptığı zamma sinirlenen kiracı evi yaktı!

"BİZ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRIRKEN SAKİNCE BEKLİYORDU"



Esra A. "Evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp, 'Evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın' diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz. Çok hızlı yayıldı, saniyeler içinde duman kokusu aldık, kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık. Gerekçesi ne olursa olsun, yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki, biz çığlık çığlığa bağırırken, adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Mikail Çoban ise, "Ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı yüzünden tartışma yaşanmış. Ev sahibi bin TL olan kirayı, 2 bin 500 TL'ye çıkarmış. Kiracı da bunu kabul etmemiş. Evi boşalttıktan sonra, gece gelip evi ateşe vermiş" dedi.