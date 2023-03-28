‘Ev sahibiyim’ yalanıyla depremzede vatandaştan 4 bin TL kaparo aldı, ortadan kayboldu

'İKİNCİ KEZ YIKILDIK'

Böyle bir olayı yaşadığı için çok üzgün olduğunu belirten Şeyhmuz Örel, "Zaten deprem nedeniyle büyük bir yıkım yaşadık. Biran önce evimizi tutup, çocuklarımı okula yazdırarak düzenimizi kurmak istedik. Ama böyle bir olay yaşadık. Buda bizi çok üzdü. İkinci kez yıkıldık. 4 bin TL belki birçok kişi için çok bir para değil ama bizim için çok büyük. Zaten her şeyimizi geride bırakıp buraya geldik. Gönderdiğim hesap numarası ve isim belli. Hepsinin çıktısını aldım, suç duyurusunda bulundum. Depremzede olduğumu bile bile bana bunu yaptı. Bir daha başkasına yapamasın diye sonuna kadar hakkımı arayacağım. Sosyal medyada da paylaşıyorum ki kimse benim gibi mağdur olmasın" dedi.