Haberler Yaşam Haberleri ‘Ev sahibiyim’ yalanıyla depremzede vatandaştan 4 bin TL kaparo aldı, ortadan kayboldu
Giriş Tarihi: 28.3.2023 09:54 Son Güncelleme: 28.3.2023 10:51

‘Ev sahibiyim’ yalanıyla depremzede vatandaştan 4 bin TL kaparo aldı, ortadan kayboldu

Asrın felaketi depremlere Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yakalanan Örel ailesi, evlerinde hasar olması üzerine Konya’ya geldi. İnternette gördükleri ilandaki numarayı arayıp, anlaşmaya varan ve kendisini ev sahibi olarak tanıtan kişiye 4 bin TL kaparo gönderen Şeyhmus Örel, daha sonra dolandırıldığını anladı.

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‘Ev sahibiyim’ yalanıyla depremzede vatandaştan 4 bin TL kaparo aldı, ortadan kayboldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir fabrikada elektrik bölümü şefliği yapan 46 yaşındaki Şeyhmuz Örel, 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerde evlerinin hasar alması nerdeniyle ailesi ile birlikte yakınlarının olduğu Konya'ya geldi.

3 çocuk babası Örel, biran önce düzenini kurmak ve çocukları okula kaydını yaptırabilmek için internetten gördüğü kiralık 1+1 stüdyo daire ilanındaki numarayı aradı. Telefonda konuştuğu kişi, kendisi ev sahibi olarak tanıtıp, evi başkasına vermemesi için Örel'den biran önce 4 bin TL kaparo yatırmasını istedi.

Depremzede olduğunu da bildiği Örel'i aceleye getiren dolandırıcı, 1 saat süren görüşme sonrasında hesabına 4 bin TL yatırılmasının ardından bir daha kendisine ulaşılamadı. Dolandırıcının verdiği siteye giden Örel, oranın stüdyo daire değil, büyük bir apartman olduğunu gördü.

'İKİNCİ KEZ YIKILDIK'

Böyle bir olayı yaşadığı için çok üzgün olduğunu belirten Şeyhmuz Örel, "Zaten deprem nedeniyle büyük bir yıkım yaşadık. Biran önce evimizi tutup, çocuklarımı okula yazdırarak düzenimizi kurmak istedik. Ama böyle bir olay yaşadık. Buda bizi çok üzdü. İkinci kez yıkıldık. 4 bin TL belki birçok kişi için çok bir para değil ama bizim için çok büyük. Zaten her şeyimizi geride bırakıp buraya geldik. Gönderdiğim hesap numarası ve isim belli. Hepsinin çıktısını aldım, suç duyurusunda bulundum. Depremzede olduğumu bile bile bana bunu yaptı. Bir daha başkasına yapamasın diye sonuna kadar hakkımı arayacağım. Sosyal medyada da paylaşıyorum ki kimse benim gibi mağdur olmasın" dedi.

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‘Ev sahibiyim’ yalanıyla depremzede vatandaştan 4 bin TL kaparo aldı, ortadan kayboldu
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