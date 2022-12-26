Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yakıp gitti

İstanbul Fatih'te önceki gece 3 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Patlama seslerinin de geldiği yangını, ev sahibi ile sorun yaşayan kiracının çıkardığı iddia edildi. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu. Ev sahibi Mehmet Yılmaz, "Alttaki kiracı geldi yanıma, uzun uzun konuştuk. Bana 'Senin evi yakarım' dedi. 'Sen de içindesin, yanarsın' dedim. Karakola gittik, sonra saat 04.00'te eve benzini döktü. Ben peşine koştum ama taksiye bindi, gitti" dedi. Ev sahibinin eşi Semiha Yılmaz, "Çocuklarını aldı götürdü evden, sonra tekrardan gelip valiz dolduruyor. 03.00-04.00 gibi eşiyle burayı ateşe verdiler. Patlama sesine uyandık" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ali Örünç, "Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra 'Evi yakacağım' demiş. Ben ev sahibine 'Yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış" dedi.