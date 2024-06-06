“Ev Taşıma” kamuflajlı zehir sevkiyatı… Yatak bazasının altından binlerce ilaç çıktı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt dışında imal edilen uyuşturucu içerikli kırmızı ve yeşil reçetelere tabi ilaçları kaçak yollarla ülkemize getiren üç kişilik bir şebekeyi tespit etti. Uyuşturucu içerikli ilaçların, İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nden Van'a yatak bazası ve koliler başta olmak üzere bazı ev eşyalarının arasına gizlenerek "Nakliye Taşımacılığı" süsü altında sevk edileceği belirlendi. "Ev Taşır" gibi yapan şebeke üyelerinin kullandığı bir nakliye TIR'ı ve bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yatak bazası, koliler ve diğer ev eşyalarının içerisinde on binlerce ilaç ele geçirildi.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDILAR

Halk sağlığını tehdit eder nitelikte olan ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı tespit edilen ilaçları, insanları uyuşturucuya alıştırmak için "Cinsel Performans Artırıcı İlaç" adı altında satmayı planlayan ve geçmişte sattıkları iddia edilen üç şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. TIR ve söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda; üzerlerinde farklı marka ibareleri bulunan 351 bin 784 adet sentetik ecza tablet ilaç, yine üzerlerinde marka ibaresi bulunan bin 120 adet cinsel ilaç, üzerlerinde herhangi bir ibare belirtilmemiş üç bin adet kırmızı renkli sentetik ecza tablet ilaç ele geçirildi. Yakalanan üç şebeke üyesi "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. İki şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirdi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.