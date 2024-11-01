Ev vaadiyle 270 bin lira alan müteahhit kayıplara karıştı

Asrın felaketinin sarstığı illerden Malatya'da ikamet eden Elifhan Bozkuş, evinin yıkılmasının ardından kızıyla birlikte çaresiz şekilde çadırda kalmaya başladı. Yüzde 80 engelli olan Bozkuş, kendisine bakan kızı ile birlikte zor şartlar altında yaşadıkları sırada kendisini müteahhit olarak tanıtan ve prefabrik firması işlettiğini söyleyen Metin Kermen ile tanıştı. Kermen iddiaya göre, aileye yardımcı olmak istediğini ve kendilerine 2+1 ev yaptıracağını söyledi. Yaşlı kadın ve kızı müteahhide güvenip ellerinde avuçlarında ne varsa verdiler. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen aileye verdiği sözü tutmayan müteahhit, bir çivi dahi çakmadı. Kayıplara karışan kişinin bu yolla birkaç depremzedeyi daha mağdur ettiği öğrenildi.Yaşlı kadının oğlu Ender Cenk Bozkuş (44), "Malatya'daki şantiyelerini kapatıp İzmir'e taşınmışlar. Telefonla görüştüğümüzde ödeyeceklerini söylüyorlardı ama herhangi bir ödeme yapılmıyordu. Zaten belli bir süre sonra telefonlarını da kapattılar. Kendilerine ulaşamıyoruz. Annem ile ablam hâlâ zor koşullar altında konteynerde yaşıyorlar" dedi.Bir başka mağdur Fatih Mişe (46) ise, "Depremzedeyim, çadırda kalıyordum. 'Ev yapacağız' dediler, sürekli para istediler. 550 bin lira vermemin ardından evin temelini attılar ama ev yapılmadı. Kendilerini tanımıyordum. Bir tanıdığımıza evi verdiler ama o kişiye de sorduğumuzda 'Ben bilmiyorum' diyor. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, sonuç bekliyoruz. Telefonlarına da ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu.