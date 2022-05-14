Ev ve araba vaadiyle 5 milyonluk vurgun yaptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da borçlanmadan ev veya araba sahibi olma hayaliyle vatandaşlara gayrimenkul satışı yapan ünlü bir firmanın pazarlama müdürü Abdurrahman E., 41 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını üzerine geçirip kumar oynadı. Mülk sahibi olmayı bekleyen onlarca vatandaş şirketin kapısına dayanınca müdürün bilgisayarında sahte banka dekontları ele geçirildi. Vatandaşlardan aldığı paraları şirket hesabına geçirmeyip kumarda kaybeden hilebaz müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 yaşındaki Abdurrahman E. savunmasında, vatandaşların paralarını pandemi nedeniyle zor duruma düştüğü için harcadığını, ardı arkası kesilmeyince de kolay para kazanmak amacıyla kumar oynadığını itiraf etti. Vatandaşların zararlarını karşılayamayacağını belirten Abdurrahman E., pişman olduğunu ifade etti. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdurrahman E.'nin 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Tacir Kurum veya Kuruluşların Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından 543 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.