Ev ve aracından çıkanlar şoke etti

İzmit İlçesinde bir şüphelinin, evinde kaçak sigara üretimi yaptığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Jandarmanın yapmış olduğu takip sonucu, elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelinin evine operasıyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda 1 elektrikli, havalı ve tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 800 dolu makaron, 27 bin boş makaron, 110 kilo kıyılmış tütün ve 7 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.