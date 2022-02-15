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Giriş Tarihi: 15.2.2022 21:28 Son Güncelleme: 15.2.2022 22:28

Ev ve aracından çıkanlar şoke etti

ABBAS ÇAKAR
Ev ve aracından çıkanlar şoke etti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, takibe alınan bir kişinin adresine düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinden tam otomatik sigara sarma makinesi, kompresör, binlerce dolu ve boş makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

İzmit İlçesinde bir şüphelinin, evinde kaçak sigara üretimi yaptığına dair duyumlar alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçti. Jandarmanın yapmış olduğu takip sonucu, elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelinin evine operasıyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda 1 elektrikli, havalı ve tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 800 dolu makaron, 27 bin boş makaron, 110 kilo kıyılmış tütün ve 7 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Ev ve aracından çıkanlar şoke etti
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