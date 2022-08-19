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Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:36

Ev ve depoya yapılan baskında 7 bin 300 kilo kaçak tütün elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul’da Sultangazi'de bir ev ve depoya operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ev ve depoya yapılan baskında 7 bin 300 kilo kaçak tütün elektronik sigara ele geçirildi

Piyasada kaçak tütün ve elektronik sigaranın yaygınlaşması ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sultangazi'de 2 kişinin yasa dışı yollarla yurda soktuğu kaçak tütün ve sigara malzemelerini piyasa sürdüğü ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren polis, aylarca şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 2 şüphelinin sık sık buluştuğunu tespit ettiği depo ve eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda piyasa değeri 5 milyon olan 7 bin 310 kilogram kaçak nargile tütünü, 120 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet hava kurutucu, 5 bin 600 adet plastik kutu ve kapak, 6 bin 750 adet etiket ele geçirdi.

Ekipler, şüphelilerin sevkiyat için kullandıkları araca da el koydu. İstanbul'a sokulan kaçak mallarla mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

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Ev ve depoya yapılan baskında 7 bin 300 kilo kaçak tütün elektronik sigara ele geçirildi
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