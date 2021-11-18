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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:53 Son Güncelleme: 18.11.2021 15:55

Ev yakan 2 kişi gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ev yakan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre, ev sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan kiracı, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yangın, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gecekondu sahibi ile kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Bugün sabah saat 06.00 sıralarında da gecekonduların bulunduğu alana gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddelerle evleri ateşe verdi.

Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi. Yangın sırasında gecekondularda patlamalar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri evi yaktığı iddia edilen Suriyeli M.N. ve C.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ev yakan 2 kişi gözaltına alındı
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