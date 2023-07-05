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Giriş Tarihi: 5.7.2023 02:08

Ev yakma konusunda aralarında husumet olan damadını öldürdü

Karabük'te meydana gelen olay da yaklaşık 1 ay önce evini kundaklayan damadını tüfekle vurarak ölümüne sebep olan kayınpeder Nail Yılmaz polise teslim oldu. 5 Haziran da meydana gelen olay da damat Ümit Yarbaşı Karabük’ün Kayabaşı mahallesi Hacıalay caddesi üzerinde bulunan tek katlı evi yakmak suçundan cezaevine girmiş 3 Temmuz günü tahliye olmuştu.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ev yakma konusunda aralarında husumet olan damadını öldürdü

Olay akşam saatlerinde Karabük ün Aydınlıkevleri mahallesinde meydana geldi. 5 Haziran 2023 günü Kayabaşı Mahallesi Hacıalay caddesi üzerinde kayınpederi Nail Yılmaz'a ait evi ateşe vermiş, kayınpederinin özel aracına zarar vermişti. Damadı Ümit Yarbaşın'dan şikayetçi olması üzerine tutuklanarak Karabük Kapalı Cezaevine konuldu.

DAMADINDAN KORKMASI ÜZERİNE TÜFEKLE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Damat Ümit Yarbaşı 3 Temmuz günü cezaevinden tahliye oldu. Ağbisi Önder Yarbaşı'nı yanına alarak kayınpederinin oturduğu Aydınlıkevler mahallesi Paladede Caddesine geldi. Damadını caddede gören kayınpeder Nail Yılmaz, kendisine tekrar zarar vermesinden korkması üzerine, oturduğu apartmanın 2.katındaki evinin balkonundan tüfekle damadı Ümit ve ağbisi Önder Yarbaşı'na ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ümit ve ağbisi Önder yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar ile ağır yaralanan Ümit Yarbaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağbisi Önder Yarbaşı'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYINPEDER NAİL YILMAZ POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrası çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polislere teslim olan Nail Yılmaz gözetim altına alınırken, ateş açtığı tüfeğe el konuldu.

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Ev yakma konusunda aralarında husumet olan damadını öldürdü
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