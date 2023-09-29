Eva Green Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Eva Green Dizileri ve Filmleri Listesi

Eva Green filmleri ve Tv dizileri düzenli olarak seyredilmektedir. Aynı zamanda bütün sinemaseverlerin aşina bir isim olduğu Eva Green çok popüler yapımlarda da rol alarak pek çok sinema severin kendisini tanımasını sağlamıştır. Yıllar içinde oyunculuk kariyerini gittikçe ileri taşıyan Eva Green filmleri ve tv dizileri ile hala ekranlarda yer almakta ve en beğenilen Eva Green dizileri ve filmleri listesi takip edilmektedir.

Eva Green Filmleri ve Tv Dizileri

Pek çok ülkede tanınan ve oynadığı her karakteri başarıyla canlandıran Eva Green pek çok film ile seyircilerin karşısına çıkmıştır. Eva Green'in en bilinen filmleri aşağıdaki gibidir:

The Dreamers (2003

Casino Royale (2006)

300: Rise of an Empire (2014)

Penny Dreadful: City of Angels (2020

Dark Shadows (2012)

Kingdom of Heaven (2005)

Euphoria (2017)

Cracks (2009)

En Beğenilen Eva Green Dizileri ve Filmleri Listesi

Eva Green oynadığı pek çok filmde seyircilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Fakat aktörlük yaptığı bazı yapımlar sinema tarihine geçmiş ve hemen herkesin beğenisini toplayarak kült hale gelmiş yapıtlardır. Bu bağlamda en beğenilen Eva Green filmleri aşağıdaki gibidir.

Kingdom of Heaven (2005): Eva Green bu filmde Sibylla karakterini canlandırdı. Bu tarihi epik filmindeki performansı izleyenlerin pek çoğunun beğenisini kazandı. Sin City: A Dame to Kill For (2014): Ava Lord karakterini canlandırdığı bu filmde oynadığı kötü kadın rolüyle dikkatleri üzerine topladı. Casino Royale (2006): Eva, Vesper Lynd rolü ile oynadığı James Bond serisindeki bu filmde harika bir performans gösterdi ve kariyerinde büyük bir çıkış yapmış oldu. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016): Tim Burton'ın yönettiği bu fantastik filmde başrolde yer aldı ve filmin en beğenilen oyunculuklarından birini sergiledi. Euphoria (2017): Eva Green, bu dramatik gizem filminde başrolde Emillie karakterini canlandırdı.

Eva Green ayrıca oynadığı iki televizyon dizisinde de son derece başarılı oyunculuklar sergilemiştir:

Penny Dreadful (2014-2016): Vanessa Ives karakteriyle, bu ünlü korku-drama televizyon dizisinde başrolde yer aldı. Dizide yüksek gerilim yaşanan Los Angeles'ta Santa Muerte ve şeytanla iş birliği yapan karakterlerin hikayesi anlatılır.

The Luminaries (2020): Bu mini dizi, Eva Green'in başrolde oynadığı bir başka televizyon projesidir. Londra'dan Yeni Zelanda'ya giderken tanışıp geleceğe dair beklentiler içine giren iki sevgilinin arasında geçen intikam, aşk ve cinayetle çevrili soluksuz bir hikaye.

Eva Green kariyerinde çok fazla projede yer almış üretken bir aktördür. Çoğu filmi izleyiciler ve eleştirmenler tarafından çok sevilen Green'in yukarıda yer alan listenin dışında da oyunculuğunu sergilediği filmler vardır fakat bu listedekiler, en dikkat çeken ve beğenilen filmleridir.