Evcil hayvanlar fuarında defile ve güzel ırk yarışması yapılacak

Hayvanseverlerin sabırsızlıkla beklediği, Türkiye'nin en renkli fuarı Petzoo Eurasia, bu hafta 8. kez kapılarını açıyor. Kedi-köpek-kuş-balık güzellik, ırk yarışmaları, çeşitli showlar, evcil hayvan defileleri, pet kuaförleri yarışması, AFAD kurtarma köpekleri, K9 güvenlik köpekleri gösterileri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklere sahne olacak fuarda ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşayacak.

Birçok evcil hayvan türüne dair en yeni ürün ve hizmetlerin sergileneceği fuarda mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, evcil hayvanlar için tasarlanan kıyafetler, aksesuarlar benzeri en yeni ürün ve malzemeler hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Petzoo Eurasia, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde 4 gün boyunca 11.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde ziyaret edilebilecek.



Fuar organizatörü Selçuk Çetin sektörün gelişimi açısından fuarın önemini vurgulayarak "Ulusal ve uluslararası evcil hayvan ürünleri sektörünün bir araya gelmesini sağlayan buluşma noktası Petzoo, pazar büyütme, sektörü geliştirme, ihracatı arttırma odaklı bir organizasyon. Dünya genelinde yaklaşık 300 milyar doların üzerindeki pet ürünleri pazarında 2023 yılında Türkiye'nin toplam hacminin 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Sürekli büyüme eğiliminde olan Bu pazar artık milyar dolarlarla ifade edilen büyük bir sektör haline geldi"





İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER ARTIK YERLİ OLARAK ÜRETİLİYOR



Çetin, "Geçmişte neredeyse tamamı ithal ürünlere bağımlı olan ülkemizde yerli ürün ve hizmetler hakimiyet kurdu, artık evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmet Türkiye'de üretilebiliyor. Türk evcil hayvan ürünleri sektörü her geçen gün teknoloji ve tesis yatırımlılarını arttırarak gelişmeye devam ediyor ve artık 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Yakın gelecekte marka ülke haline geleceğimize, büyük bir endüstri olacağımıza inanıyorum. Fuarda bu yıl birçok farklı ülkeden 200 civarında ulusal ve uluslararası firmanın katılımı ile binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak" dedi.