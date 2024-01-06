Haberler Yaşam Haberleri Evde 2 kalaşnikof tüfek bulundu
Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:59 Son Güncelleme: 6.1.2024 13:14

Evde 2 kalaşnikof tüfek bulundu

Adana’da 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilen evdeki 2 kişi tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evde 2 kalaşnikof tüfek bulundu

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında ellerinde uzun namlulu silahla dama kaçan şahısları yakaladı. İki uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan 2 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİN DAMINDA YAKALANDILAR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerini görüp kaçmaya çalışan D.A. (17) ve F.A.'yı (17) ikametin damında 2 kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı. İkamette yapılan detaylı aramalarda bu silahlara ait 48 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A. ve F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Kalıcı barış vurgusu
Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Haftanın notları: Direnenler insan kalacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde 2 kalaşnikof tüfek bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA