Evde 2 kalaşnikof tüfek bulundu

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında ellerinde uzun namlulu silahla dama kaçan şahısları yakaladı. İki uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan 2 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİN DAMINDA YAKALANDILAR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerini görüp kaçmaya çalışan D.A. (17) ve F.A.'yı (17) ikametin damında 2 kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı. İkamette yapılan detaylı aramalarda bu silahlara ait 48 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A. ve F.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.