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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Evde 20 kaçak göçmenle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evde 20 kaçak göçmenle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
ADANA Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir adreste ülkeye kaçak yollardan giren 20 göçmen ve onları getiren 3 kişinin olduğu bilgisine ulaştı. Polis söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 20 Suriyeli kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Şüphelilerin kişi başı 1500 dolara kaçak göçmenlerin Türkiye'ye girişini sağladığı öğrenildi. İfadesi alınan şüpheliler Yunus H., Muhammed H. ve Hasan Z. adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 kaçak göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

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Evde 20 kaçak göçmenle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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